“Now Then”: Richard Hawley blickt zurück

Umfangreiches "Best Of" von Richard Hawley

Richard Hawley gilt seit Jahren als einer der angesehensten Songwriter Großbritanniens. Es war also Zeit für einen Karriereüberblick: “Now Then: The Very Best of Richard Hawley”, kuratiert von Hawley und seinem langjährigen Mitarbeiter Colin Elliot, umfasst auf CD 36 und auf Doppel-Vinyl 20 Songs.

Neben zwei Nominierungen für den Mercury Music Prize, einer Nominierung für den Brit Award und vier britischen Top-Ten-Alben hat der in Sheffield geborene Songwriter mit Künstlern wie Pulp, Arctic Monkeys, Lisa Marie Presley, Paul Weller und Elbow zusammengearbeitet. Kürzlich waren die gemeinsam mit Jarvis Cocker geschriebenen Songs, in dem Wes Anderson Film “Asteroid City” zu hören.

Man findet auf dem Album aber auch verborgene Schätze aus seinen frühen Arbeiten sowie Lieder für TV-Shows, etwa seine Version von Bob Dylans “Ballad Of A Thin Man”, das für das Finale der fünften Staffel von Peaky Blinders aufgenommen wurde. Die Werkschau soll Fans wie Neueinsteiger zufriedenstellen.