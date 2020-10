Österreich-“Tatort” bringt ARD den Quotensieg in Deutschland

Der neue Österreich-“Tatort” mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser hat der ARD am Sonntagabend in Deutschland den TV-Quotensieg beschert. Um 20.15 Uhr schalteten 8,19 Millionen Zuschauer die Folge “Krank” ein, was einem Marktanteil von 23,3 Prozent in Deutschland entsprach. In Österreich sahen im Schnitt 932.000 Menschen auf ORF 2 den neuen Austro-“Tatort” – ein Marktanteil von 29 Prozent.

Von: APA/dpa