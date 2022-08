Oliver Pocher begeistert Fans bei “Grill den Henssler”

Komiker Oliver Pocher hat mit seinem Auftritt in der TV-Kochsendung “Grill den Henssler” für ordentlich Aufsehen gesorgt. “Ab dem Dessert geht’s richtig ab”, kündigte der 44-Jährige seinen Auftritt am Sonntag in einer Instagram-Story an. Bereits vor der Ausstrahlung der Show berichtete auch die “Bild”-Zeitung, Pocher habe beim Dreh ärztlich behandelt werden müssen, nachdem er sich Backpulver in die Nase gezogen habe.

Den Fans zumindest gefiel die Scherz-Aktion: “Ich hab Tränen gelacht”, schrieb ein User bei Twitter. “Dr. Oliver Oetker”, ein anderer. Pocher postete selbst auch einen Mitschnitt der Sendung bei Instagram. In dem Video ist er ohne Hemd und T-Shirt, nur mit einer Schürze bekleidet zu sehen.