Oliver Pocher: “Fast keine Fehler gemacht”

"Aber es gibt nichts, was ich bereue", so Pocher

Der in seiner Laufbahn von viel Spott begleitete Entertainer Oliver Pocher hat nach eigener Einschätzung eine nahezu makellose Karriere hingelegt. “Ich habe fast keine Fehler gemacht”, sagte der 42-Jährige dem “Playboy” am Mittwoch. Es gebe sicherlich “ein, zwei Sachen”, bei denen er im Nachhinein denke, sie nicht so hätte sagen oder machen müssen. “Aber es gibt nichts, was ich bereue”, so Pocher.