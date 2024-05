Olympia-Doku feiert Premiere bei Filmfestspielen in Cannes

Die Filmfestspiele in Cannes werden den Olympischen Spielen in Paris einen eigenen Abend widmen. Das Festival, das morgen Abend eröffnet wird, gab am Montag bekannt, dass am 21. Mai die Premiere von Mickaël Gamrasnis Dokumentarfilm “Olympiques! La France des Jeux” (Olympische Spiele! Frankreich bei den Spielen) gezeigt wird. Neben zahlreichen Sportstars wird auch die Olympische Flamme als Ehrengast an der Croisette erwartet.

“Da Kino und Sport Sprachen sind, die über Worte hinausgehen und Grenzen überwinden, verbinden sie sich zu pazifistischen Werten”, hieß es in einer Aussendung des Filmfestivals. An die 20 Olympische und Paralympische Champions sollen zu der Premiere des vom französischen Fernsehen produzierten Films kommen. Drei Generationen von Sportlern, vom 100-jährigen Radsportler Charles Coste, 1948 Goldmedaillengewinner in der Mannschaftsverfolgung, bis zum 27-jährigen Romain Cannone, der 2021 Gold im Degenfechten holte, erzählen in den Film von ihren Olympia-Erfahrungen und sollen damit die große Verbindung der Sportnation Frankreich zu den Olympischen Spielen dokumentieren. Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard gibt die Erzählerin.

Regulär kommt die Olympische Flamme auf ihrer Tour erst am 18. Juni nach Cannes. Ihr Auftritt am Roten Teppich, bei dem die Fackel von Arnaud Assoumani, 2008 Paralympischer Weitsprung-Champion, getragen wird, sei von der Olympia-Stadt Paris als Preview und Würdigung der Kunstsparte Film gestattet worden, hieß es.