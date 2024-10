One Direction “am Boden zerstört” über Liams Tod

Von: APA/dpa

Die Mitglieder der Boyband One Direction haben sich über den Tod Liam Paynes bestürzt gezeigt. Der 31-Jährige war kürzlich beim Sturz aus einem Hotelzimmer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben gekommen. “Wir sind komplett am Boden zerstört über Liams Tod”, hieß es in einem gemeinsamen Statement von Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan.

Sie bräuchten nun erst einmal Zeit, um “den Verlust unseres Bruders” zu verarbeiten, schrieben die vier Popstars in einer Mitteilung auf Instagram. Sie fügten hinzu: “Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam.”

Harry Styles ergänzte, dass er “wirklich erschüttert über Liams Ableben” sei. “Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, dabei an seiner Seite zu stehen”, betonte der Popstar auf seinem Instagram-Account. Liam habe sein “Herz auf der Zunge getragen”, er “hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war”. Styles betonte, er werde seinen “lieben Freund” Paynes “immer vermissen”.

Der britische Sänger ist beim Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires an einem Polytrauma und Blutungen gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weitere Untersuchungen werden vorgenommen, um Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum vor dem Sturz zu bestätigen. Laut Polizei deutet alles darauf hin, dass das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction allein in seinem Zimmer gewesen sei, als er vom Balkon stürzte.

Die argentinische Polizei fand bei einer Durchsuchung nach seinem Tod das Zimmer des Musikers in “völligem Chaos” vor, teilte die Behörde in einer Erklärung am Donnerstag mit. Im Innenhof des Hotels, in den Payne gestürzt war, wurden eine Flasche Whisky, ein Feuerzeug und ein Mobiltelefon sichergestellt. Im Zimmer des Luxushotels im Szeneviertel Palermo fanden die Polizisten nach eigenen Angaben rezeptfreie Medikamente und ein Beruhigungsmittel. “Beim Betreten herrschte völlige Unordnung, verschiedene Dinge waren kaputt”, hieß es.

Zuvor hatte ein Hotelangestellter den Notruf wegen eines randalierenden Gastes gewählt. Er fürchte um das Leben des Mannes, habe der Mitarbeiter angegeben.

Nach Bekanntwerden der Todesnachricht versammelten sich Fans zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht vor dem Hotel. Payne war als Mitglied von One Direction (“What Makes You Beautiful”) zum Star geworden. Die Boyband feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show “The X-Factor” im Jahr 2010 mehrere Jahre international große Erfolge. 2016 legten sie die Zusammenarbeit auf Eis. Was zunächst als einjährige Pause gedacht war, dauert bis heute an.