Opernstar Garanca hat Mitleid mit jungen Musikern

Für den lettischen Opernstar Elina Garanca (44) ist die corona-bedingte Auszeit von der Bühne schwierig. “Allen gebührenden Respekt vor dem Studio und vor Aufzeichnungen, aber dies ist nicht meine Welt. Ich brauche Zuhörer, die ich sehen, fühlen, hören muss, von denen ich Energie erhalten muss”, sagte die Mezzosopranistin am Dienstag im lettischen Rundfunk. “Ich brauche diese lebende Materie vor meinen Augen.”

Beruflich befinde sie sich im Vergleich zu anderen Sängern aber in einer privilegierten Position, weil sie schon viel erreicht und verdient habe. “Für alle jungen Musiker, deren Karriere gerade erst begonnen hat, ist dies eine sehr, sehr schwierige Zeit.”

Garanca gibt in dieser Woche in ihrer lettischen Heimat zwei Konzerte – unter Corona-Schutzmaßnahmen mit beschränkter Platzkapazität. Wegen der Pandemie wurden in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte von ihr abgesagt, verlegt oder deren Programm geändert. “Am frustrierendsten sind diese Ungewissheit und die ständigen Veränderungen.”