Paris Hilton: “Dankbar für mein kleines Mädchen”

US-Realitystar Paris Hilton hat möglicherweise eine Tochter empfangen. “Meine Prinzessin ist angekommen”, schrieb sie in einem Tiktok-Kommentar am Freitag. Außerdem teilte die 42-Jährige ein Tiktok-Video mit ihrem Sohn Phoenix. “Wirst du nach deiner kleinen Schwester schauen?”, fragte sie ihn. Auch auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild eines rosafarbenen Strampelanzugs mit der Aufschrift “London”, der vermeintliche Name des Kindes.

Model Naomi Campbell (53) gratulierte der Hotelerbin in einem Instagram-Kommentar. “Glückwunsch Paris Hilton und willkommen London”, schrieb sie. Hilton und ihr Mann Carter Reum hatten zuletzt im Jänner bekannt gegeben, dass sie per Leihmutterschaft Eltern von Sohn Phoenix geworden waren. Näheres zur möglichen Tochter “London” teilten sie bisher nicht mit.