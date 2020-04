Paris Hilton nimmt sich in Isolation Zeit für Fans

Society-Star Paris Hilton nimmt sich angesichts der Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise Zeit, um Fragen ihrer Anhänger zu beantworten. “In dieser Zeit liebe ich es mehr denn je, mit all meinen Fans zu interagieren und mich mit allen zu verbinden”, schrieb sie am Montag (Ortszeit) in ihren sozialen Netzwerken.

Dazu postete die 39-Jährige eine Telefonnummer und ermunterte ihre Abonnenten, ihr Textnachrichten zu schicken. Sie antworte meist mit Sprachnachrichten, denn das sei persönlicher und zudem einfacher als Tippen, sagte sie. Im pinkfarbenen Sessel auf einer Terrasse sitzend verriet die Hotel-Erbin auch, was sie während der Isolation am liebsten macht: “Ich liebe es, mich künstlerisch zu betätigen, zu kochen und Zeit mit meinen Hundebabys zu verbringen.”