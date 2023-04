Peter Fox mit zweiter Show: Live am 31. Mai in Wien

Peter Fox gastiert am 18. Juni als Headliner beim neuen Festival Lido Sounds in Linz. Wie am Freitag vom Veranstalter Arcadia Live bestätigt wurde, tritt der Seeed-Sänger außerdem bereits am 31. Mai in der Wiener Open Air Arena auf. Tickets sind ab sofort erhältlich. Diese Woche kündigte Fox den Release seines neuen Sololongplayers “Love Songs” für den 26. Mai an. Tickets via www.oeticket.com oder www.tickets.arcadia-live.com,, Infos: www.peterfox.de.

Von: apa