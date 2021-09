Peter Maffay sammelte als Kind leere Zigarettenschachteln

Der Sänger Peter Maffay hat sich in seiner Kindheit in Rumänien leere Zigarettenschachteln erbettelt. “Das Einzige, das ich von westlicher Kultur mitbekommen habe, waren leere Zigarettenschachteln, die wir uns erbettelt haben, wenn irgendwelche Ausländer aus dem Hotel in Kronstadt herauskamen”, sagte der 72-Jährige der “Neuen Osnabrücker Zeitung” mit Blick auf seine Geburtsstadt Brasov in Rumänien. Der Geruch der Schachteln sei “der Duft der großen weiten Welt” gewesen.

“Als Jungs haben wir alles geraucht – von geriebenen Nussblättern, weil die nichts kosteten, bis zu Zigaretten, die uns Ausländer schenkten”, sagte Maffay. Es seien nicht viele Hotelgäste gewesen, die ihnen Zigaretten gegeben hätten. Deswegen hätten sie auch die leeren Schachteln genommen. “Die stand dann zu Hause und wurde bewundert.”