Peter Maffay veröffentlicht Song zu seinem Kinderbuch

Peter Maffay bringt ein Kinderbuch heraus und hat dazu nun das passende Lied veröffentlicht. “Der Song ‘Anouk’ zum Buch ‘Anouk, die nachts auf Reisen geht’ ist endlich online!”, schrieb er am Freitag in den sozialen Medien. “Kein Rock ‘n’ Roll, sondern etwas für Träumer, Abenteurer und Menschen, die immer an das Gute glauben – und vor allem an sich selbst!”, beschrieb der 71-jährige Sänger das Stück.

Anouk heißt auch Maffays jüngstes Kind – seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer brachte das Mädchen im November 2018 zur Welt. Das Gutenachtgeschichtenbuch “Anouk, die nachts auf Reisen geht” erscheint Ende August. Es ist nach Verlagsangaben das erste Kinderbuch von Balsmeyer und Maffay.

Am 17. September soll zudem Maffays neues Album “So weit” herauskommen – unter anderem mit der Single “Jedes Ende wird ein Anfang sein”, die er bereits im Juli veröffentlicht hatte und in der es ebenfalls um seine Familie geht.