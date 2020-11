Phoenix und Mara entsetzt über getrennte Migrantenfamilien

Das US-Schauspielerpaar Joaquin Phoenix (46) und Rooney Mara (35) hat den Umgang mit Migrantenkindern, die 2018 an der US-Grenze von ihren Familien getrennt wurden und noch immer von ihnen getrennt sind, scharf kritisiert. “Als neue Eltern ist es uns unerträglich vorzustellen, wie es sich anfühlen würde, unser Kind für einen Tag von uns genommen zu bekommen, geschweige denn für Jahre”, schreibt das Paar in einer Kolumne, die das US-Magazin “People” am Montag veröffentlichte.

Im Frühjahr 2018 hatten US-Behörden an der Grenze zu Mexiko mehrere Tausend Kinder illegal eingewanderter Menschen aus Lateinamerika von ihren Familien getrennt. Die Praxis sorgte international für Empörung und wurde später von einem Gericht untersagt. Phoenix und Mara mahnten an, dass Hunderte der Migrantenfamilien, die damals an der US-Grenze getrennt worden waren, noch immer nicht vereint sind.

Der amerikanische Nachrichtensender NBC hatte im Oktober berichtet, dass die Eltern von 545 Kindern noch immer nicht gefunden seien. Demnach seien zwei Drittel von ihnen ohne ihre Kinder nach Mittelamerika abgeschoben worden. Auch die kolumbianische Sängerin Shakira hatte sich dazu in einem Beitrag im US-Magazin “Time” empört gezeigt.

Für die Kinder, die von ihren Eltern getrennt bleiben, werde der Schaden ein Leben lang bleiben, schreiben Phoenix und Mara in ihrer Kolumne. “Wir müssen uns selbst fragen: Ist dies das Land, das wir wollen?” Sie hoffen beide, schreibt das Paar, ihrem Sohn einmal sagen zu können, “dass Amerika diese Grausamkeit unmissverständlich abgelehnt und verlangt habe, dass ihre Abgeordneten alles in ihrer Macht stehende tun würden, um diese verschwundenen Eltern zu finden.”

Phoenix (“Walk the Line”, “Gladiator”, “Joker”) und Mara (“The Social Network”, “Verblendung”, “Her”) sind seit langem in den USA politisch aktiv und sind bekennende Tierschützer. Ende September wurde die Geburt ihres Sohnes bekannt.