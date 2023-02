Pink-Floyd-Gründer Waters fordert vor UNO Kriegsende

Pink-Floyd-Gründungsmitglied Roger Waters hat vor dem UNO-Sicherheitsrat Frieden in der Ukraine gefordert. “Präsident Biden, Präsident Putin, Präsident Selenskyj, USA, NATO, Russland – Sie alle – bitte ändern Sie jetzt Ihren Kurs und stimmen Sie sofort einem Waffenstillstand in der Ukraine zu”, sagte der 79-jährige Musiker am Mittwoch in einer Video-Ansprache vor dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen in New York.

Russland hatte den Briten zu der Sitzung eingeladen – vermutlich, weil er sich zuvor kritisch zu Waffenlieferungen an die Ukraine gezeigt hatte. In seiner Rede verurteilte Waters die “illegale” Invasion der Ukraine durch Russland mit Nachdruck, kritisierte aber auch den Westen: “Der russische Einmarsch in die Ukraine war nicht unprovoziert. Daher verurteile ich auch die Provokateure aufs Schärfste.”

Die 1965 gegründete englische Gruppe Pink Floyd gehört mit Alben wie “The Dark Side of The Moon” oder “The Wall” zu den erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte. Waters war bis Mitte der 1980er-Jahre dabei.