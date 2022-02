Politiker Gregor Gysi tritt in “Rocky Horror Show” auf

Der deutsche Linken-Politiker Gregor Gysi (74) zeigt sich von seiner komödiantischen Seite: Er tritt vom 8. bis 10. März in “Richard O’Brien’s Rocky Horror Show” im Berliner Admiralspalast als Erzähler auf. “Vielleicht fallen seine Kommentare auf die bissigen Zuschauer-Einwürfe ja ähnlich ironisch und humorig aus, wie seine legendären Rededuelle mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert”, heißt es dazu in der Ankündigung.

Gregor Gysi, von der Bühne als “Facharbeiter für Rinderzucht, Jurist, versierter Oppositionsführer” vorgestellt, war langjähriger Fraktionschef der Linken, er gewann bei der deutschen Bundestagswahl 2021 ein Direktmandat in Berlin.

An anderen Abenden ist der Schauspieler Sky du Mont (74) als Erzähler in dem Musical zu sehen. In Österreich gastiert das Musical bereits vom 15. bis 27. Februar. Dabei wird EAV-Sänger Klaus Eberhartinger in der zweiten Woche die Rolle des Erzählers übernehmen. In der ersten Woche nimmt wie in Berlin Sky du Mont die Kommentare der Zuseherinnen und Zuseher entgegen. Die Show verspricht eine Reise zurück zu dem “Rocky Horror”-Spektakel, das als legendärer Kinofilm bekannt ist: “zu B-Movies, Burlesque und Glamrock”.