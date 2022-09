Pop-Sängerin Kelly Clarkson erhält “Walk of Fame”-Stern

Die amerikanische Pop-Sängerin Kelly Clarkson (40) soll auf Hollywoods “Walk of Fame” mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Am 19. September soll Clarkson ihren Stern enthüllen – es wird die 2.733. Plakette auf dem berühmten Gehsteig sein. Als Gastredner sind die Musikproduzenten Simon Cowell und Jason Halbert eingeladen.

Vor 20 Jahren war Clarkson als Siegerin der ersten Staffel der US-Castingshow “American Idol” berühmt geworden. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte die dreifache Grammy-Preisträgerin Hits wie “Stronger”, “Since U Been Gone” und “Miss Independent”. Die gebürtige Texanerin brachte bisher neun Studioalben auf den Markt. Von 2018 bis Ende 2021 suchte sie als Coach bei der Castingshow “The Voice USA” selbst nach Nachwuchstalenten. Seit 2019 moderiert sie zudem ihre eigene Sendung bei NBC namens “The Kelly Clarkson Show”.