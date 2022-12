Popkönigin Celine Dion kommt doch erst 2024 nach Wien

Die Sängerin Céline Dion (54) verschiebt aus gesundheitlichen Gründen erneut die Konzerte ihrer “Courage World Tour” – darunter auch das für eigentlich am 22. März 2023 in der Wiener Stadthalle angesetzte Event. Dieses soll nun am 28. März 2024 nachgeholt werden. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Dion hatte die ersten 52 Termine der “Courage World Tour” in Nordamerika bereits absolviert, bevor die Coronapandemie ausbrach.

“Seitdem betreut ein Ärzteteam die Künstlerin intensiv wegen schwerer und anhaltender Muskelkrämpfe, die sie aktuell an Auftritten hindern”, heißt es vom Veranstalter, der seinen Star mit folgenden Worten zitiert: “Ich gebe immer 100 Prozent bei meinen Shows, aber genau das ist mir zur Zeit nicht möglich.” Sie habe die Hoffnung, sich auf dem Weg der Besserung zu befinden.

