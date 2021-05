Popstar Ed Sheeran neuer Trikotsponsor von Ipswich Town

Der britische Popstar Ed Sheeran steigt als Trikotsponsor bei seinem Lieblingsfußballclub Ipswich Town ein. Der langjährige Erstligist und UEFA-Cup-Sieger 1981, mittlerweile nur noch in der drittklassigen League One zu finden, gab am Donnerstag bekannt, dass mit dem Singer-Songwriter ein Vertrag über eine Saison abgeschlossen wurde. Der 30-jährige Sheeran ist in Framlingham nahe Ipswich aufgewachsen und großer Fan des Vereins.

“Der Fußball-Club ist ein großer Teil der lokalen Gemeinschaft und auf diesem Weg will ich meine Unterstützung zeigen”, sagte Sheeran in einem Statement von Ipswich. Auf dem Trikot der “Tractor Boys” genannten Mannschaft wird ein Logo mit mathematischen Zeichen und das Wort “Tour” zu sehen sein. Die Zeichen nehmen auf die Titel der Alben des Musikers Bezug.