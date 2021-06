Popstar Ed Sheeran überraschte Englands Team mit Minikonzert

Popstar Ed Sheeran (“Shape Of You”) hat die englische Fußball-Nationalmannschaft an ihrem freien Tag mit einem exklusiven Konzert überrascht. Sheeran besuchte das Team von Trainer Gareth Southgate am Mittwoch im Trainingslager St George’s Park, wo sich die Engländer auf das EM-Achtelfinale gegen Deutschland am Dienstag vorbereiten. Unter freiem Himmel und beim Grillen spielte Sheeran im Kreis der überraschten und begeisterten Spieler ein Akustik-Konzert.

“Es war großartig, dass er da war”, schwärmte England-Profi Jordan Henderson am Donnerstag. “Er hat ein paar Lieder gespielt, wir haben ein bisschen geredet, das war sehr schön. Es war eine sehr schöne und entspannte Stimmung.” Ob Sheeran den Spielern der Three Lions auch seine neue Single vorgestellt hat, wurde nicht bekannt. Am Freitag will der 30-Jährige seinen neuen Song “Bad Habits” veröffentlichen.