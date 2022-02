Prinz Andrew einigte sich in Missbrauchsverfahren

Der britische Prinz Andrew hat in dem Missbrauchsverfahren in New York eine außergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre erzielt. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Giuffre gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein.

Von: APA/AFP