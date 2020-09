Prinz George bekam Megalodon-Zahn geschenkt

Attenborough im Garten des Kensington Palasts in London

Ein außergewöhnliches Geschenk hat Prinz George vom britischen Tierfilmer Sir David Attenborough erhalten: Der 94-Jährige schenkte dem Siebenjährigen den Zahn eines urzeitlichen Riesenhais (Carcharocles megalodon). Anlass war eine private Vorführung des neuen Films des Naturforschers, wie der Kensington-Palast am Sonntag mitteilte. Ebenso wie Attenborough setze sich William für den Umweltschutz ein, so der Palast.

Zusammen mit Prinz William (38), Herzogin Kate (38) und seinen Geschwistern Charlotte (5) und Louis (2) hatte George die Gelegenheit, den Film im Garten des Palastes zu sehen. Der Dokumentarfilm “A Life on our Planet” (Ein Leben auf unserem Planeten) kommt nächste Woche in die Kinos.

Auf Bildern ist zu sehen, wie Prinz George das Zahnfossil bestaunt. Carcharocles megalodon war nach Angaben von Forschern wahrscheinlich der größte Hai, der je gelebt hat – rund dreimal so groß wie ein heutiger Weißer Hai. Die Art kam vor etwa 23 Millionen Jahren auf und starb vor 2,6 Millionen aus.