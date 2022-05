Prinz Harry lässt sich für Video als Tourist bewerten

Gute Noten beim Verbrauch von Handtüchern, Punktabzug wegen eines weggeworfenes Schleckerpapiers: In einem satirischen Youtube-Video lässt sich Prinz Harry von zwei fiktiven Rating-Agenten darin bewerten, wie umweltfreundlich er sich in einem vergangenen Neuseeland-Urlaub verhalten hat. Der am Montag veröffentlichte Clip ist Teil einer Kampagne der vor einigen Jahren von Harry gegründete Organisation Travalyst, die sich für nachhaltigeres Reisen einsetzt.

Die zwei Kontrolleure – verkörpert von den Schauspielern Rhys Darby and Dave Fane – stoppen den Herzog von Sussex beim Lauf durch den Wald und bringen ihn mit ihrem Konzept ins Nachdenken, dass man nicht nur als Tourist seinen Urlaub bewertet, sondern auch der Urlaub die Touristen. Die Klimabilanz der für die meisten Reisenden langen Flugreise nach Neuseeland spielt darin jedoch keine Rolle.