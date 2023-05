Prinz Ludwig und Sophie-Alexandra Evekink haben geheiratet

Ludwig Prinz von Bayern, der Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., hat am Samstag in München Sophie-Alexandra Evekink geheiratet. Die Hochzeitsglocken läuteten für das Paar in der Theatinerkirche in der bayerischen Hauptstadt, die Trauung nahm der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx vor. Standesamtlich hatte das Paar bereits im Dezember geheiratet.

Wie der Bayerische Rundfunk außerdem unter Berufung auf einen Sprecher der Verwaltung des Hauses Wittelsbach berichtete, kippte die aufgeregte Braut während der Trauung am Samstag kurz um. Nach einem Getränk sei die 33-Jährige dann aber wieder wohlauf gewesen. An der Seite ihres 40-jährigen Mannes verließ sie nach dem Gottesdienst die Kirche – die Feier sollte auf Schloss Nymphenburg stattfinden.