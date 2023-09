Prinz William und Kate fahren zur Rugby-WM nach Frankreich

Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate besuchen am Wochenende Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft der Männer in Frankreich. Kate, die Schirmherrin des englischen Rugby-Verbands ist, werde am Samstag ein Gruppenspiel Englands gegen Argentinien in Marseille anschauen, teilte der Kensington-Palast Montagabend mit. William, Schirmherr des walisischen Verbands, werde das Team des britischen Landesteils gegen Fidschi am Sonntag in Bordeaux anfeuern.

William war zuletzt kritisiert worden, weil er im vergangenen Monat nicht zum Finale der Frauenfußball-WM in Sydney gereist war – angeblich, um klimaschädliche Emissionen zu vermeiden. Er ist Präsident des englischen Fußballverbands FA. Kritiker spekulierten, dass er sich bei einem WM-Finale der Männer anders entschieden hätte. Die Engländerinnen mussten sich in dem Spiel den Spanierinnen geschlagen geben.