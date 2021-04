Prinzessin Dianas Hochzeitskleid in Londoner Ausstellung

Vier Jahrzehnte nach der Hochzeit von Prinz Charles und Prinzessin Diana wird das Brautkleid der “Königin der Herzen” bei einer Ausstellung im Kensington-Palast in London gezeigt. Das teilte die Organisation Historic Royal Palaces mit. Dianas Söhne Prinz William und Prinz Harry einigten sich laut Nachrichtenagentur PA darauf, das Kleidungsstück aus dem Nachlass ihrer 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommenen Mutter als Leihgabe zur Verfügung zu stellen.

Das opulente Kleid mitsamt der mehr als sieben Meter langen Schleppe wird vom 3. Juni an in der Orangerie des Schlosses zu sehen sein, in dem die Princess of Wales einst lebte. Diana und der inzwischen 72 Jahre alte Prinz Charles heirateten am 29. Juli 1981 in der St.-Pauls-Kathedrale in London.