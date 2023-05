Prinzessin Kate saß für den Song Contest am Klavier

Beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool hat es am Samstagabend einen überraschenden, filmischen Auftritt gegeben. Prinzessin Kate (41) saß in einem kleinen Einspieler für den Gesangswettbewerb am Klavier, wie auf dem Twitter-Account des ESC zu sehen war. Die Frau von Thronfolger Prinz William (40) trug ein blaues Kleid. Dazu stand: “Ein royales Willkommen” zum ESC-Finale.

Erst vor einer Woche war in London die Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla begangen worden. Am Schloss Windsor gab es ein großes Konzert mit namhaften Musikern.