Priyanka Chopra und Nick Jonas sind Eltern geworden

Die Schauspielerin Priyanka Chopra (39) und ihr Mann, Sänger Nick Jonas (29), sind Eltern geworden. Mit Hilfe einer Leihmutter sei das Baby zur Welt gekommen, teilten beide am Freitag auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten mit. Mehr Angaben, etwa zum Geschlecht des Kindes, machten sie nicht. Sie baten in der Mitteilung um Wahrung ihrer Privatsphäre “während dieser besonderen Zeit”.

Die ehemalige “Miss World” wurde als Bollywood-Darstellerin in ihrer Heimat Indien einem Millionenpublikum bekannt. Mittlerweile lebt die Schauspielerin und Produzentin in Los Angeles. Den US-Sänger, der als Mitglied der Band Jonas Brothers Erfolg hatte, heiratete sie 2018. Das Promi-Paar hatte sich in einem Palast der nordindischen Stadt Jodhpur das Jawort gegeben.