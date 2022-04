Promi-Hochzeit mit Käse-Influencer in Eppan

Eppan – Eigentlich hält sich Promi-Käseliebhaber Roland Ludomirska eher in seinen „Crazy Cheese Stores“ auf oder er genießt einfach das Leben. Am Samstag befand sich der Unternehmer jedoch in Eppan. Wie die Sonntagszeitung „Zett“ berichtet, war er zur Hochzeit seines „Lieblingsneffen“ Ferry Ludomirska eingeladen, der seiner Krisztina das Ja-Wort gab.

Mit SkyAlps war das Brautpaar am Freitag von Wien aus eingeflogen worden. Die Hochzeitsglocken läuteten in der Kapelle von Schloss Freudenstein.

Der Käse-Influencer verkauft unter dem Markennamen „Crazy Cheese“ edle Käsesorten in seinen sieben Filialen in Wien.

Mehr lest ihr in der aktuellen Ausgabe der Sonntagszeitung „Zett“!