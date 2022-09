Promis gedachten Queen Elizabeth II.

Mit Daniel Craig hatte die Queen 2012 eine Auftritt in einem TV-Spot

Die britischen Musiker Elton John (75) und Mick Jagger haben via Twitter der verstorbenen Queen Elizabeth II. gedacht. Elton John zeigte sich angesichts des Todes der britischen Königin “zutiefst traurig”. “Queen Elizabeth war ein großer Teil meines Lebens von der Kindheit bis heute und ich werde sie sehr vermissen”, schrieb der Musiker am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter. Auch Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig kondolierte.

“Sie hatte eine inspirierende Präsenz und hat das Land mit Anmut, Anstand und einer ehrlichen mitfühlenden Wärme durch einige unserer größten und dunkelsten Momente geführt”, schrieb Elton John.

“Während meines ganzen Lebens war Ihre Majestät Queen Elizabeth II. immer da. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit die Höhepunkte ihrer Hochzeit verfolgt zu haben”, schrieb “Rolling Stones”-Frontmann Mick Jagger. “Ich behalte sie als eine schöne junge Frau ebenso wie als die viel geliebte Großmutter der Nation in Erinnerung. Meine tiefes Mitgefühl gehört der königlichen Familie.”

James-Bond-Darsteller Daniel Craig reagierte “tief traurig” auf den Tod von Queen Elizabeth II. “Meine Gedanken sind bei der königlichen Familie, bei denen, die sie liebte, und bei all jenen, die sie liebten”, sagte der 54-Jährige, der in “No Time To Die” (“Keine Zeit zu sterben”) zum letzten Mal als Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät auftrat, der britischen Nachrichtenagentur PA. “Sie hinterlässt ein unvergleichliches Vermächtnis und wird sehr vermisst werden.”

Die beiden hatten vor einigen Jahren einen denkwürdigen Auftritt zusammen. Für die Olympischen Spiele in London 2012 drehte die Queen ein Video mit Daniel Craig, in dem sie scheinbar per Fallschirm aus dem Hubschrauber zur Eröffnungszeremonie kam.