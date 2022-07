Queen begann ihren Sommerurlaub in Schottland

Blick auf Balmoral Castle in Schottland

Queen Elizabeth II. ist für ihren traditionellen Sommerurlaub auf ihren schottischen Landsitz Schloss Balmoral gereist. Die 96-Jährige werde dort in den nächsten Wochen wie üblich Besuch von verschiedenen Mitgliedern ihrer Familie bekommen, meldete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag. Unklar ist, ob die Queen in Schottland auch Besuch vom scheidenden Premierminister Boris Johnson bekommt oder von seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger.

Der Regierungschef des Vereinigten Königreichs wird im Sommer traditionell für einige Tage auf den königlichen Landsitz eingeladen. Während der einstige Labour-Premier Harold Wilson sich dort wie zuhause gefühlt haben soll, soll die erste britische Premierministerin Margaret Thatcher die ländliche Lebensart samt Reitausflügen gehasst haben.