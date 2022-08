Queen-Enkelin Lady Louise studiert Anglistik in St. Andrews

Die Enkelin der britischen Königin Elizabeth II., Lady Louise Windsor, wird an der Universität St. Andrews das Fach Anglistik studieren. Das teilte der Buckingham-Palast mit, nachdem die Ergebnisse der Hochschulreifeprüfungen in Großbritannien am Donnerstag bekanntgegeben worden waren. Welchen Notendurchschnitt die 18 Jahre alte Louise erreichte, ist nicht bekannt, doch St. Andrews gilt als Eliteuni mit strengen Zulassungsvoraussetzungen.

Louise ist die Tochter Prinz Edwards (58), des jüngsten Sohns der 96 Jahre alten Monarchin. Mit dem Studium im schottischen St. Andrews tritt sie in die Fußstapfen ihres Cousins Prinz William und dessen Frau Herzogin Kate (beide 40), die sich in der malerischen Universitätsstadt kennenlernten.

Die bisher in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene und als schüchtern geltende Lady Louise gerät zunehmend in den Fokus der Medien. So wird beispielsweise ihre Garderobe eingehend kommentiert – bislang auch meist sehr positiv. Offizielle Aufgaben für die Queen nimmt sie keine wahr.