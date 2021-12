Queen verbringt Weihnachten nicht wie üblich in Sandringham

Queen bleibt wegen Omikron in Windsor

Die britische Königin Elizabeth II. (95) wird nicht wie üblich Weihnachten und Neujahr auf ihrem Landsitz im ostenglischen Sandringham verbringen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Palastkreisen erfuhr, will die Queen stattdessen in Windsor bleiben. Sie erwartet demnach aber Besuch aus der Königsfamilie. Es handle sich um eine “persönliche Entscheidung, die nach sorgfältiger Abwägung getroffen wurde gemäß eines vorbeugenden Ansatzes”.

So zitierte die Nachrichtenagentur PA eine ungenannte Quelle aus dem Umfeld der Königsfamilie. Wegen der sich rasend schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus in Großbritannien hatte die Queen bereits ihr traditionelles vorweihnachtliches Familientreffen abgesagt. Es stünden “die Weihnachtspläne zu vieler Menschen auf dem Spiel”, hieß es als Erklärung aus Palastkreisen.

Üblicherweise kommen die Kinder, Enkel, Urenkel sowie die Cousins der Königin in der Woche vor Weihnachten im Buckingham-Palast zu einem gemeinsamen Lunch zusammen. Schon im vergangenen Jahr fiel das Familientreffen wegen der Pandemie aus. In diesem Jahr hätte es auf Schloss Windsor stattfinden sollen, wie die “Sun” berichtete.

Die Festtage selbst verbringt die Königin traditionell auf ihrem Landsitz Sandringham House in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Auch dabei wird sie meist von Teilen der engeren Familie besucht. Dieses Jahr ist das erste Mal seit ihrer Hochzeit 1947, dass sie die Feiertage ohne ihren im April im Alter von 99 Jahren gestorbenen Mann Prinz Philip verbringen muss.