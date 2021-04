Queen zeigt sich bei erstem Termin nach Trauerphase

Queen Elizabeth in einer Videokonferenz

Queen Elizabeth II. hat zum ersten Mal seit dem Ende der offiziellen Trauerphase für Prinz Philip offizielle Termine wahrgenommen. Bei Videokonferenzen am Dienstag zeigte sie sich auch erstmalig wieder in farbiger Kleidung, seitdem ihr Ehemann am 9. April gestorben war. Statt schwarzer Trauergarderobe trug die Queen ein hellblaues, geblümtes Kleid und tauschte sich mit den Botschafterinnen von Lettland sowie der Elfenbeinküste aus, wie auf offiziellen Fotos zu sehen ist.

Der Herzog von Edinburgh war im Alter von 99 Jahren gestorben. Am 17. April wurde er im Rahmen einer Trauerzeremonie im engsten Familienkreis beigesetzt.