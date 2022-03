Queen zeigt sich mit strahlendem Lächeln – und Gehstock

Die britische Königin Elizabeth II. (95) hat sich bei mehreren Terminen auf Schloss Windsor in dieser Woche gut gelaunt gezeigt. Die Monarchin, die in den vergangenen rund sechs Monaten aus gesundheitlichen Gründen immer wieder Termine absagen musste und erst kürzlich eine Corona-Infektion durchgemacht hatte, stützt sich aber immer öfter auf eine Gehhilfe.

Mit strahlendem Lächeln, einer Handtasche am Arm und einem Stock empfing die Queen am Donnerstag die Geschäftsführerin des Porzellan- und Emaille-Herstellers Halcyon Days und ihren Mann. Das Unternehmen beliefert das Königshaus seit langem mit kostbarem Geschirr und anderen Objekten. Eigentlich wollte die Königin den Produzenten schon 2020 zu dessen 70. Firmenjubiläum besuchen, doch wegen der Pandemie musste die Queen-Visite verschoben werden.

Inzwischen geht Elizabeth II. immer seltener aus dem Haus. Ihre Teilnahme an einem Gottesdienst zum Commonwealth Day in der vergangenen Woche sagte sie kurzfristig ab. Nun wird mit Spannung erwartet, ob sie bei einem Gedenkgottesdienst für ihren vor einem knappen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorbenen Mann Prinz Philip am kommenden Montag dabei sein wird.