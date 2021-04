Rage Against The Machine holen Reunion-Tour nach

Die US-Band Rage Against The Machine (“Killing in the Name”) will ihre wegen Corona ausgefallene Reunion-Tour im Frühling 2022 nachholen. “Wir sehen euch im nächsten Jahr”, schrieb die Band auf Twitter und Facebook. Die Tour hätte nach neunjähriger Band-Pause eigentlich im März 2020 starten und am 12. September 2020 mit einem Konzert in Wien enden sollen, Auftritte wären u.a. auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Polen auf dem Programm gestanden.

Nun wollen die vier Musiker im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Allerdings zunächst nur in den USA und in Kanada. Geplanter Start ist am 31. März 2022 in El Paso (Texas).

Rage Against The Machine hatten sich 1991 in Los Angeles gegründet. Ihr Markenzeichen ist ein Mix aus Metal, Hip-Hop, Punk, Funk sowie Alternative Rock mit sozialpolitischen Texten. Im Jahr 2000 löste sich die Band auf. 2007 kamen Sänger Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Drummer Brad Wilk wieder zusammen und feierten diese Reunion mit einer Tour. Zuletzt trat die Band in Originalbesetzung 2011 in Los Angeles auf.