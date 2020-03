Rammstein-Sänger Lindemann offenbar auf Intensivstation

Till Lindemann, der Sänger der deutschen Band Rammstein, ist offenbar am Coronavirus erkrankt. Wie die “Bild”-Zeitung am Freitag berichtete, sei der Musiker schon vor einigen Tagen von einem Russlandkonzert krank nach Deutschland zurückgekehrt. Nun befindet sich Lindemann (57) auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses in Quarantäne. Sein Gesundheitszustand sei aber wieder stabil.

Von: apa