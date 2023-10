Rammstein spielen 2024 zweimal in Klagenfurt

Rammstein feiern 2024 das 30-jährige Bestehen der Band mit einer Stadiontournee durch Europa. Am 17. und 18. Juli macht der Tross – im Gepäck die größten Hits, eine gewaltige Bühnenkonstruktion und Unmengen an Pyrotechnik – im Wörthersee Stadion in Klagenfurt Station. Der Vorverkauf startet auf oeticket.com am 18. Oktober um 11.00 Uhr. Die Band hatte die Konzertreise bereits am Dienstag angekündigt, verriet aber zunächst keine konkreten Termine.

Am Donnerstag veröffentlichten Rammstein auf ihrer Homepage 18 Termine, darunter die beiden in Österreich. Die heurige Rammstein-Tour mit zwei ausverkauften Auftritten im Wiener Ernst-Happel-Stadion war überschattet von Vorwürfen von Frauen vor allem gegen Sänger Till Lindemann. Der 60-Jährige hatte diese zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen stellten Untersuchungen ein.