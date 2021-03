Rapperin Cardi B: “Ich will eine Milliarde-Dollar-Frau sein”

Die Rapperin will eine Marke aufbauen

Rapperin Cardi B sieht Rihanna und Jay-Z als ihre Vorbilder. “Rihanna kommt aus einem karibischen Land wie meine Eltern und ist Milliardärin”, erklärte die 28-Jährige bei einem Fan-Interview auf der Audio-Plattform “Stationhead”. “Das will ich. Ich will eine Milliarde-Dollar-Frau sein und eine riesige Marke aufbauen”, so Cardi B. “Und Jay-Z kommt aus einem ähnlichen Viertel wie ich und ist Milliardär”, sagte sie über ihr zweites Vorbild.

Die Musikerin, die bürgerlich Belcalis Almanzar heißt, wuchs als Tochter einer trinidadischen Mutter und eines dominikanischen Vaters in der New Yorker Bronx auf. Vor ihrem Durchbruch mit dem Song “Bodak Yellow” im Jahr 2017 arbeitete sie als Stripperin. “Es dreht sich alles um Strategie, ums Händeschütteln und darum, Pläne zu verwirklichen”, so Almanzar.

Seit 2017 konnte die Rapperin bereits neun ihrer Songs in den Top Ten der US-amerikanischen Charts platzieren. Das Magazin “Billboard” zeichnete sie im Dezember als “Frau des Jahres 2020” aus.