Rapperin Cardi B ist erneut Mutter geworden

US-Rapperin Cardi B (“WAP”) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Bei Instagram veröffentlichte die 28-Jährige am Montag ein Foto von sich und ihrem Ehemann, Rapper Offset, wie sie in einem Krankenhausbett ein Baby hält. Dazu schrieb die Star-Musikerin lediglich das Datum 4. September 2021 und setzte ein Dino-Emoji und ein blaues Herz dazu. Es blieb zunächst unklar, ob es sich um ein Mädchen oder einen Buben handelt und was der Name des Kindes ist.

Cardi B, die bürgerlich Belcalis Almanzar heißt, ist mit dem 29-Jährigen Offset seit 2017 verheiratet. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Kulture auf die Welt.