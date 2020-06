Rapperin Iggy Azalea verrät: “Ich habe einen Sohn”

Rapperin Iggy Azalea (30, “Work”, “Started”) hat ihre Fans am Mittwoch mit einer Bekanntmachung überrascht. “Ich habe einen Sohn”, teilte die Sängerin in einer Instagram-Story mit. Sie habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um darüber zu sprechen, doch es habe sie nervös gemacht, eine “so gigantische Neuigkeit” mit der Welt zu teilen, schreibt Azalea in dem Post.

Sie wolle sein Leben unter Verschluss halten, aber klarstellen: “Er ist kein Geheimnis und ich liebe ihn unbeschreiblich.” Nähere Angaben, etwa über den Namen oder den Geburtstermin ihres Kindes, machte Azalea nicht. Die Schwangerschaft hatte sie geheim gehalten. Die gebürtige Australierin ist mit dem US-Rapper Playboi Carti (23) zusammen. 2016 hatte sie die Trennung von ihrem Verlobten, dem US-Basketballprofi Nick Young, bekanntgegeben.