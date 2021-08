Regisseur David Fincher feiert 59. Geburtstag

Mit Filmen wie “Sieben”, “The Game”, “Fight Club” und “The Social Network” feierte der amerkianische Regisseur David Fincher große Erfolge. In seinem neuen Biopic “Mank” blickt der Perfektionist auf das Hollywood der 30er Jahre zurück: Im Mittelpunkt steht Herman J. Mankiewicz, ein alkoholkranker, aber gefeierter Drehbuchautor. Orson Welles hat ihn beauftragt, das Drehbuch zu “Citizen Kane” zu schreiben – keine leichte Aufgabe. Am Samstag feiert Fincher seinen 59. Geburtstag.

Der Brite Gary Oldman schlüpfte in “Mank” in die Hauptrolle des auf wahren Begebenheiten basierenden Films. Finchers “Mank” wurde für zehn Oscars nominiert, erhielt aber nur zwei Goldjungen in Nebenkategorien.