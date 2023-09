Regisseur Ostermeier arbeitet mit “The Crown”-Star zusammen

Theaterregisseur Thomas Ostermeier freut sich auf seine Zusammenarbeit mit Schauspieler Matt Smith, der in der britischen Royalserie “The Crown” mitspielte. Im Londoner West End werden sie im kommenden Jahr Henrik Ibsens “Ein Volksfeind” auf die Bühne bringen. Das Duke of York’s Theatre soll ab Februar eine adaptierte Inszenierung der Fassung der Berliner Schaubühne zeigen.

“Angesichts der unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels und der globalen Erwärmung und unserer offenbaren Unfähigkeit, diesen akuten Bedrohungen zu begegnen, ist Ibsens ‘Ein Volksfeind’ leider aktueller denn je”, teilte Ostermeier mit. “Dies ist ein dringender Grund, eine englische Version des Stücks für London zu inszenieren, und ich freue mich dabei besonders auf die Zusammenarbeit mit Matt Smith, einem Schauspieler, dessen Arbeit ich sehr bewundere”, so der 55-Jährige.

Ostermeier ist künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne, wo er mit Bühnenstars wie Lars Eidinger und Joachim Meyerhoff arbeitet. Smith spielte in der Netflix-Serie “The Crown” in den ersten Staffeln den Mann von Queen Elizabeth II., den jungen Prinz Philip. Smith war auch in den Serien “Doctor Who” und “House of the Dragon” zu sehen.

Für Ostermeier ist es nicht die erste englische Produktion. Es habe schon 2002 eine Produktion in Edinburgh gegeben, sagte eine Sprecherin der Schaubühne in Berlin, “The Girl on the Sofa” von Jon Fosse übersetzt von David Harrower. Ostermeiers Inszenierungen gehen auch oft auf Gastspiele in andere Länder.