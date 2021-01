Regisseur Pupi Avati sucht Finanzierungen für Dante-Film

Pupi Avati (m.) arbeitet seit Jahren an der Verwirklichung

Der italienische Regisseur Pupi Avati sucht Finanzierungen für einen Film über das Leben von Italiens Nationaldichter Dante Alighieri (1265 – 1321), den er anlässlich des 700. Todestags des Florentiner Vaters der italienischen Sprache drehen will. Zwar habe sich Rai Cinema bereit erklärt, den Film zu drehen. Es fehlten jedoch weitere Finanzierungen für die Hälfte des kostspieligen Projekts, sagte Avati.

Der 82-jährige Regisseur appellierte an Italiens Kulturministerium, die Produktion des Films zu unterstützen. Seit 17 Jahren denkt Avati an einen Film über Dante. Das Drehbuch basiert auf einem Werk des Dichters Giovanni Boccaccio über Dantes “Göttliche Komödie”. Das Leben des Autors der “Göttlichen Komödie” wird mithilfe Boccaccios erzählt, der ein großer Verehrer Dantes war. Am Drehbuch arbeitete ein Komitee aus Dante-Experten von höchstem Niveau.

Für die Rolle des Boccaccio hat sich Avati bereits für den römischen Schauspieler und Regisseur Sergio Castellitto entschieden.”Mit diesem Film wollen wir erzählen, wer Dante war, eine einmalige Persönlichkeit in der Welt der Literatur und Kultur”, sagte Avati laut Medienangaben.

Seit seinem Tod 1321 in Ravenna ist Dantes Ruhm nur gestiegen. Mit seinem Versepos “Göttliche Komödie” schuf der hochgebildete Poet nicht nur ein plastisches Bild von Himmel, Hölle und Fegefeuer, sondern verknüpfte darin auch das historische, naturwissenschaftliche und philosophische Wissen seiner Zeit mit einer Liebesgeschichte. So ist er auch nach 700 Jahren nicht vergessen. Italien plant 2021 mehrere Feierlichkeiten zu Ehren seines Nationaldichters.