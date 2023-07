Robert De Niro trauert um Enkelsohn

Oscar-Preisträger Robert De Niro (79) trauert um seinen mit 19 Jahren gestorbenen Enkel. Er sei “zutiefst betrübt” über den Tod seines “geliebten Enkels Leo”, teilte der Schauspieler am Montag über seinen Sprecher mit. Er bat darum, die Privatsphäre der Familie in dieser Trauerzeit zu respektieren. Leandro De Niro-Rodriguez ist der Sohn von Drena De Niro (51), der ältesten Tochter des Schauspielers.

Sie sprach in einer Stellungnahme auf Instagram von einem “unermesslichen Schock”, ihren Sohn zu verlieren. De Niro-Rodriguez hatte an der Seite seiner Mutter kleine Rollen in Filmen wie “A Star is Born” (2018) oder “Cabaret Maxime” (2018).

Über die Todesursache des 19-Jährigen machte die Familie zunächst keine Angaben. “TMZ.com” berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass eine mögliche Drogenüberdosis untersucht werde.

Hollywood-Star Robert De Niro (“The Irishman”, “Taxi Driver”) war im April zum siebenten Mal Vater geworden. Das kleine Mädchen ist das erste Kind mit seiner derzeitigen Partnerin Tiffany Chen.

De Niros älteste Kinder Drena (51) und Raphael (46) hat er mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (27) sind von seiner damaligen Freundin Toukie Smith, Sohn Elliot (25) und Tochter Helen (11) von seiner Ex-Frau Grace Hightower.