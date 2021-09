Roland Emmerich kündigt “Moonfall” für Februar an

Roland Emmerich (65, “Independence Day”) will seinen neuen Sci-Fi-Katastrophenfilm “Moonfall” im Februar 2022 in die Kinos bringen. Dies gab der deutsche Hollywood-Regisseur am Donnerstag auf Twitter bekannt. Dazu verlinkte er den ersten Teaser für den Film, der mit spektakulären Weltall-Szenen, Flutwellen und anderen Katastrophen auf einen Action-Blockbuster einstimmt.

Zur Starbesetzung gehören Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, John Bradley und Donald Sutherland. In “Moonfall” wird der Mond durch mysteriöse Kräfte aus seiner Umlaufbahn befördert und rast auf die Erde zu. Ein bunt zusammengewürfeltes Retter-Team soll die Katastrophe abwenden. Oscar-Preisträgerin Berry wird eine Ex-Astronautin mimen, Bradley einen verschrobenen Wissenschafter. Sutherland soll einen NASA-Mitarbeiter spielen, der Geheimnisse der Weltraumbehörde hütet.

Nach gemeinsamen Drehbüchern für die Filme “10.000 B.C.” und “2012” schrieben Emmerich und sein österreichischer Co-Autor Harald Kloser auch das Skript für “Moonfall”. Zuletzt brachte der gebürtige Stuttgarter Emmerich das Kriegsdrama “Midway” auf die Leinwand.