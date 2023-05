Royal Mail enthüllt zur Krönung verzierte Briefkästen

Das britische Postunternehmen Royal Mail hat anlässlich der bevorstehenden Krönung von König Charles III. (74) eine kleine Zahl von Briefkästen in Großbritannien umgestalten lassen. Statt nur in Rot sind die Briefkästen in den Landesfarben Rot, Weiß und Blau gestrichen. Sie tragen dazu das Krönungsemblem, eine aus Pflanzenmustern dargestellte blaue Krone in einem aus roten Pflanzenranken dargestellten Kreis sowie eine Inschrift.

Die vier Briefkästen, von denen jeweils einer in den Landesteilen England, Schottland, Wales und Nordirland steht, sollten am Mittwoch enthüllt werden. Die Royal Mail hatte auch bereits vier Sondermarken zu Ehren des neuen Königs angekündigt. Charles und seine Frau Camilla sollen am 6. Mai in der Westminster Abbey in einer feierlichen Zeremonie gekrönt werden.