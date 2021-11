Royales Doppel in Windsor: Zwei Urenkel der Queen getauft

In einer geschichtsträchtigen Zeremonie haben gleich zwei Urenkel der britischen Königin Elizabeth II. (95) die Taufe erhalten. Die Queen habe trotz ihrer zuletzt gesundheitlichen Probleme an der Feier in der königlichen Taufkapelle Royal Chapel of All Saints teilgenommen, die nahe ihrer Residenz Schloss Windsor liegt, berichteten britische Medien am Sonntag.

Nach Kenntnis von Royals-Experten ist es das erste Mal in der Geschichte, dass zwei Mitglieder des Königshauses auf einmal getauft worden sind. Dabei handelte es sich um August Brooksbank, den am 9. Februar geborenen Sohn von Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (31), sowie um Lucas Philip Tindall, das dritte Kind ihrer Cousine Zara Tindall (40), das im März zur Welt gekommen ist. Beide Taufen waren wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

Die Königin hatte ihre Beteiligung wegen ihres angeschlagenen Gesundheitszustands bis zuletzt offen gelassen, wie die Zeitungen “Sun” und “Mirror” berichteten. Angekündigt waren unter anderem Queen-Enkel Prinz William und seine Ehefrau Herzogin Kate. Das Weihwasser aus dem Jordan hatte Thronfolger Prinz Charles von einem Besuch in Jordanien mitgebracht.

Prinzessin Eugenie ist die jüngere Tochter des Queen-Sohns Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Sie ist mit dem Unternehmer Jack Brooksbank verheiratet.

Der Ehemann von ist der frühere Rugbyspieler Mike Tindall. Sie ist die Tochter von Prinzessin Anne, der einzigen Tochter der Queen, und deren Ex-Mann Mark Phillips.