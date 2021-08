Ruhestand beginnt mit Überraschung in Form von Harrison Ford

Für einen Londoner Feuerwehrmann hat der Ruhestand am Sonntag mit einer besonderen Überraschung begonnen. Exakt zum Ende seiner allerletzten Nachtschicht im Dienst passte sein Dienstleiter US-Hollywood-Star Harrison Ford auf der Straße ab, der zufällig gerade aus einem Auto ausstieg, berichtete der Sender Sky News am Sonntag. “Han Solo kommt nach Soho!”, schrieb die Westminster London Fire Brigade auf Twitter in Anspielung auf Fords berühmte “Star Wars”-Rolle.

“Herr Ford war so nett, unserem Feuerwehrmann Andrew Shaw nach seiner letzten Nachtschicht nach 31 Jahren im Dienst zu gratulieren”, hieß es zu einem Foto der überraschenden Begegnung.