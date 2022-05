Rund 6.000 Südtiroler beim Konzert von Vasco Rossi in Trient

Bozen/Trient – Viele haben lange darauf gewartet, am Freitag ist es endlich so weit. Italiens Alt-Rockstar Vasco Rossi gibt in Trient das größte Konzert, das die Stadt je gesehen hat. 120.000 Zuschauer werden am 20. Mai erwartet – darunter auch zahlreiche Fans aus Südtirol.

Bereits heute findet in der Trentino Musica Arena der Soundcheck statt, 15.000 eingeschriebene Mitglieder des Fan Clubs dürfen live dabei sein. Doch viele Südtiroler werden erst morgen anreisen. 5.852 Karten wurden in Südtirol für das Mega-Event erworben.

Die Erwartungen an das Konzert sind hoch, im Vorfeld hat es aber auch viele Polemiken gegeben: Trient sei zu klein für ein Ereignis dieser Größenordnung, hieß es. Einen Tag, bevor das offizielle Konzert steigt und Vasco die Bühne rockt, scheint das für viele Fans kein Thema mehr zu sein: Die Vorfreude brodelt und drängt alle Bedenken in den Hintergrund.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, ist für ein Ehepaar aus Bozen der Auftritt von Vasco Rossi in Trient mit ganz besonderen Emotionen verbunden. Während er seit jeher ein Fan des Musikers war und sich eigens eine Woche frei genommen hat, um die Proben auch von der Ferne mitverfolgen zu können, hat sie vor drei Jahren ihr Gehör fast vollständig verloren. Trotzdem werden beide am Freitag beim Konzert dabei sein und vor der Bühne stehen.

Seit 30 Jahren sind sie zusammen, 20 Jahre lang sind sie verheiratet, nun wollen sie im Rahmen des Events ihr Ehegelöbnis erneuern. „Mein größter Wunsch wäre natürlich von Vasco Rossi getraut zu werden“, erklärt die Boznerin. Wahrscheinlich wird es beim Traum bleiben, doch Träume sind schließlich immer noch erlaubt.

Auch Luca Pevere, der Gitarrist der Blasco Q Acoustic Band, wird beim Konzert in Trient mit dabei sein – ebenso wie Sänger Bruno Povoli, Bassist Luza Zeni und Solo-Gitarrist Giuseppe Russo. „Ich bin seit 16 Jahren ein Fan von Vasco, ich hatte das Glück Massimo Riva (Gitarrist von Vasco Rossi, der 1999 verstorben ist, Anm.) kennenzulernen. Ich war bei rund 40 seiner Konzerte, das letzte Mal in Mailand im Jahr 2019 gemeinsam mit meiner Tochter. Wir werden eine Unmenge sein, es wird ein Delirium“, erklärt Pevere laut Alto Adige.

Die Bühne ist 90 Meter lang, die von 1.500 Scheinwerfern unterschiedlicher Größe bestrahlt wird. 750.000 Watt Leistung braucht es für den Sound, der auf dem ganzen Areal homogen klingen soll. Die fixe Crew, die den Italo-Rocker auf seiner Tour durch Italien begleitet, umfasst rund 1.000 Personen.