Russische Musik- und Showszene nach Party unter Druck

Nach einem Skandal um eine Party mit viel nackter Haut sind in Moskau die auch international bekannten Musikstars Filip Kirkorow und Dima Bilan unter Druck geraten. Unter anderem müssen die prominenten Sänger laut Medienberichten vom Donnerstag mit Konsequenzen rechnen, nachdem Fotos und Videos der in einem Club organisierten Party veröffentlicht worden sind.

Seit Tagen berichten Staatsmedien über die “dekadente” Party reicher Showstars, die in Zeiten, da russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine ihr Leben gäben, halbnackt tanzten, prassten und Spaß hätten. Kirkorow, dem “König der russischen Popszene”, droht laut Medien die Aberkennung des Titels “Volkskünstler” durch das Kulturministerium. Der 56-Jährige habe sich mit seinen Anwälten getroffen, berichtete die Boulevardzeitung “Moskowski Komsomolez”. Seine Sprecherin beklagt, dass seine Internetseite blockiert sei.

Die Party selbst fand bereits am 20. Dezember auf Einladung der Bloggerin Nastja Iwlejewa unter dem Motto “Almost naked” in einem Moskauer Club statt. Als anschließend von den halbnackten Gästen des russischen Showgeschäfts Bilder im Netz auftauchten, regte sich zunächst Protest bei den ultrakonservativen Kreisen. So tauchten Videos von vermummten angeblichen Frontkämpfern auf, die die Feier in Kriegszeiten als anstößig verurteilten und Ermittlungen forderten.

Wegen der zunehmenden öffentlichen Empörung schalteten sich schließlich auch die russischen Behörden ein. So hat die Medienaufsichtsbehörde wegen des Verdachts auf “LGBT-Propaganda” eine Untersuchung eingeleitet. Russische Behörden haben die LGBT-Bewegung als extremistisch eingestuft und verfolgen Aktivisten der Szene strafrechtlich. LGBT steht für Lesben, Gays (Schwule), Bi- und Transsexuelle. Ein Rapper wurde zu 15 Tagen Arrest verurteilt, weil Fotos und Video ihn nackt nur mit einem Socken um den Penis zeigten.

Die Beteiligten der Party haben sich inzwischen öffentlich für ihren Auftritt entschuldigt – teils in Videos. Doch damit ist es offenbar nicht getan. Der Club wurde geschlossen. Mehrere Schlagerstars wie die Sängerin Lolita Miljawskaja beklagen ein Quasi-Auftrittsverbot. Ihren Angaben zufolge sind seither mehrere Veranstaltungen abgesagt worden – unter anderem ihre Beteiligung am traditionellen Neujahrskonzert russischer Showgrößen.